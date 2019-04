Zo zien smartphone-meldingen er straks in Windows 10 uit

2019-04-29T11:02:00

2019-04-29T10:56:28

Binnenkort krijgt Windows 10 een optie om smartphone-meldingen op je pc te ontvangen. Het synchroniseren van notificaties verloopt dan via de Your Phone-app, in het Nederland 'Begeleidende app voor Jouw telefoon' geheten.

Het koppelen van je smartphone aan Windows 10 is nieuw sinds de vorige grote Windows-update. Je kunt er alleen nog niet zoveel mee. Naast het importeren van je meest recente foto's (eventueel rechtstreeks in een Word-document of PowerPoint-presentatie), krijg je op je pc ook sms'jes doorgestuurd. Maar goed, wie sms't er tegenwoordig nog?

Niet reageren

Vanaf de komende update krijg je ook meldingen binnen van andere apps op je telefoon, zoals WhatsApp en Facebook Messenger. Reageren kan helaas niet, meldingen zijn alleen te lezen en vervolgens te verwijderen. Ze verdwijnen dan ook meteen van je telefoon, zodat je geen dubbele notificaties hoeft weg te swipen.

Mei

Het is de bedoeling dat deze functie samen met de eerstvolgende Windows-update beschikbaar komt. Update 19H1 wordt in mei verwacht. Vanaf dan heb je ook de mogelijkheid om het volledige scherm van je smartphone te 'spiegelen' op Windows 10, zodat applicaties met muis en toetsenbord te bedienen zijn.