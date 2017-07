Zo ziet de nieuwe Atari er uit

2017-07-17T11:23:00

2017-07-17T11:20:33

Atari werkt voor het eerst in jaren weer aan een nieuwe spelcomputer, de Ataribox. Veel is er nog niet over bekend, maar het bedrijf toont nu voor het eerst het ontwerp van de console.

Er komen twee varianten van de Ataribox uit, eentje met afwerking van hout en een andere met afwerking van glas. Het bekende Atari-logo prijkt daarbij aan de voorkant. Naast een hdmi-aansluiting zijn er vier usb-poorten voor controllers aanwezig en er kan een geheugenkaartje in geplaatst worden.

Spellen

Maar wat je op de Ataribox gaat spelen, is nog altijd niet bekend. Ook houdt Atari de interne hardware nog even geheim, waardoor nog onduidelijk is hoe krachtig de console is. Mogelijk is de spelcomputer puur bedoeld voor het afspelen van klassieke Atari-games uit de jaren '89 en '90, maar dat is nog even afwachten.