Zo ziet een corona-app met hulp van Apple en Google er uit

2020-05-11T11:58:00

2020-05-11T11:57:24

Apple en Google tonen vandaag de eerste beelden van hoe een mogelijke corona-traceer-app er uit kan zien. Beide bedrijven zijn normaliter de grootste rivalen, maar slaan nu de handen ineen bij het ontwikkelen van een techniek waarop lokale overheden hun eigen corona-apps kunnen bouwen.

Het doel van een corona-app is om een seintje te krijgen zodra je in de buurt bent geweest van een besmet persoon. Je kunt dan extra voorzichtig zijn bij het ontmoeten van anderen of eerder aan de bel trekken zodra je bij jezelf symptomen opmerkt. Een app die door de overheid wordt uitgebracht met de mogelijkheid om mensen te volgen, roept alleen veel vraagtekens op bij privacy-voorvechters.

Eerdere apps die in ons land ervoor in ontwikkeling waren, sneuvelden dan ook allemaal omdat ze (o.a.) niet aan huidige privacy-maatstaven voldeden. Laat daar nu een rol zijn weggelegd voor Apple en Google, die samen aan een traceer-systeem werken met anonimiteit van individuele gebruikers voorop.

Code bij besmetting

Hoe dat er wellicht straks uit ziet, daar zijn nu voorbeeld-screenshots van. Iemand die besmet is met corona, kan dit in de app aangeven. Daarvoor is een unieke code nodig die door artsen wordt verstrekt om misbruik te voorkomen. Met andere woorden, niet iedereen kan zomaar zeggen dat hij of zij corona heeft zonder daadwerkelijk positief getest te zijn.

Daarna wordt gekeken bij welke smartphones het toestel van de besmette persoon in de buurt is geweest. Dit werkt niet op basis van GPS-gegevens maar van versleutelde, tijdelijke bluetooth-informatie zodat de privacy van corona-appgebruikers gewaarborgd blijft.

Ben je inderdaad bij een coronapatiënt in de buurt geweest, dan krijg je daarvan een melding. In het huidige voorbeeld zie je op welke dag de ontmoeting heeft plaatsgevonden, maar niet precies waar of hoe laat. Dit ook met het oog op de privacy van de besmette persoon. Daarna toont de app vervolgstappen die je kunt nemen, zoals het contact opnemen met lokale zorginstanties.

Nederlandse corona-app

Het is aan overheden zelf om hier eigen invulling aan te geven, omdat dit per land verschilt. Het is de bedoeling dat de techniek van Apple en Google deze maand al beschikbaar wordt gesteld. Maar er vervolgens een app omheen bouwen die aan de verdere wensen van het kabinet voldoet, kan nog wel een poosje duren.

Op de site van de Rijksoverheid vind je meer informatie over de doelstellingen van ons kabinet rond de Nederlandse corona-app.