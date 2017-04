Zo ziet Lemmings er uit op de HoloLens

2017-04-10T13:31:00

2017-04-10T13:23:42

Bepaalde klassieke games worden alsmaar opnieuw uitgevonden. Denk aan Tetris, Pac-Man, maar ook Lemmings. Onder de naam HoloLems is er nu een versie verzonnen voor augmented reality.

HoloLems dankt zijn naam aan het platform waarop de game speelbaar is, Microsofts HoloLens-bril. Daarmee worden de Lemmings in onze echte wereld geprojecteerd. Nog altijd is het de bedoeling om deze figuurtjes veilig naar de overkant van het level te loodsen. Best lastig, want zelf lopen ze constant een gewisse dood tegemoet. Als er eentje naar beneden valt, gaat de rest er gewoon achteraan.

Bruggen bouwen

Het leuke is dat objecten uit onze wereld de ondergrond voor de Lemmings vormen. Ze lopen over banken en tafels, en overbruggen die afstanden door virtuele bruggen te bouwen. Voorlopig is HoloLems nog maar voor een select gezelschap weggelegd, omdat de AR-bril van Microsoft nog niet zomaar voor consumenten te koop is. De ontwikkelaarsversie kost daarnaast 3000 dollar.