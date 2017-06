Zo ziet nepnieuws op Facebook er uit

2017-06-09T10:12:00

2017-06-09T10:07:36

Je komt op Facebook de meest opmerkelijke verhalen tegen, waarvan niet altijd duidelijk is of je wel de waarheid leest. Dankzij fact-checkers komt daar nu verandering in.

Al langer was duidelijk dat Facebook harder ging optreden tegen nepnieuws, ook in Nederland. Nu is in ons land voor het eerst een Facebook-bericht als nep bestempeld. Het betreft een bericht over een vrouw die bevallen zou zijn van een baby van 20 kilo. Journalisten van Nu.nl en Nieuwscheckers achterhaalden dat dit onzin is.

Blijf zelf opletten

Facebook-verhalen die door minstens twee onafhankelijke partijen zijn aangeduid als nep, krijgen de duidelijke mededeling mee dat ze 'in twijfel worden getrokken'. Toch blijft het oppassen geblazen, omdat er zoveel op Facebook wordt gedeeld dat nooit al het nepnieuws als zodanig kan worden aangemerkt. Gezond verstand blijft een groot goed.

Rapporteer nepnieuws

Overigens kun je fact-checkers een handje helpen door berichten die nep lijken, te rapporteren. Klik rechtsboven op het pijltje en klik op Bericht rapporteren. Kies Het nieuwsbericht is nep en klik op Doorgaan. Op deze manier komt het bericht bij onafhankelijke journalisten terecht, die vervolgens proberen te achterhalen of er inderdaad sprake is van nepnieuws.