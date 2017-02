Dit is Windows 10 Cloud

2017-02-07T09:41:44

2017-02-07T12:49:46

Een paar dagen geleden verscheen op internet een uitgelekte versie van Windows 10 Cloud. Deze versie van Windows 10 moet de concurrentie aangaan met Chrome OS, die je op Chromebooks terugvindt. Computer Idee wist deze speciale versie van Windows 10 te bemachtigen en bekijkt wat er bijzonder aan is.

Ondanks dat Windows 10 op steeds meer computers is te vinden, is het eigenlijk niet gek dat Microsoft op zoek gaat naar andere manieren om het besturingssysteem aan de man te brengen. Steeds meer mensen willen namelijk veel minder geld uitgeven aan een laptop, maar toch genoeg mogelijkheden hebben om bijvoorbeeld te internetten, een kantoordocumentje te openen of muziek te luisteren.

Chromebooks

Chromebooks zijn goedkopere alternatieven voor een volwaardige laptop. Bovendien betalen kopers van zo'n laptop ook geen extra bedrag zoals dat wel bij Windows 10-computers het geval is. Met Windows 10 Cloud zou het zomaar eens kunnen dat je daarvoor dus een stuk minder gaat betalen dan de reguliere versie van het besturingssysteem.

Windows 10 Cloud

Computer Idee wist de speciale Windows 10 Cloud-versie te bemachtigen. Op het eerste gezicht is er qua installatieprodecure en interface eigenlijk niets veranderd, maar het gaan dan ook echt nog om een pre-releaseversie (15025..rs_prerelease.170127-1750), waardoor diverse aanpassingen nog niet overal zijn verwerkt.

Het allereerste dat wel opvalt, is dat het niet mogelijk is om programma's te installeren die niet vanuit de Windows Store komen. Dus wanneer je bijvoorbeeld een setup.exe wilt starten om een programma te installeren, dan kan dat niet. Gebruikers krijgen dan een melding te zien dat de app niet ontworpen is om op deze versie van Windows te draaien:

Als je op de link See how klikt, word je doorverwezen naar de Windows Store en de mogelijkheid om Windows 10 Pro aan te schaffen. Hierdoor zou het dus kunnen zijn dat Microsoft de mogelijkheid aanbiedt om te upgraden naar een 'volwaardiger' versie van Windows 10. Ook sommige specifieke Windows-programma's, zoals OneDrive, werken onder deze previewversie nog niet naar behoren:

Sandbox

Met het downloaden en starten van apps uit de Windows Store zijn geen problemen, deze doen het allemaal. Nu is het zo dat Windows Store-apps in een aparte zogeheten sandbox-omgeving draaien, dus in feite in een apart deel van het besturingssysteem zelf. Zo zijn daarbij bijvoorbeeld ook de rechten die de app op een systeem heeft - zoals plekken waar naartoe of waar vandaan gegevens mogen worden gelezen of geschreven - anders dan bij een gewone applicatie.

Windows Store

Als deze versie van Windows 10 Cloud ooit het levenslicht gaat zien, dan kun je dus alleen apps uit de Store downloaden. Dat maakt een goedkope laptop met Windows 10 Cloud dan iets minder veelzijdig dan een gewone computer, maar als de Store uiteindelijk meer en handiger apps bevat dan nu het geval is, kan Windows 10 Cloud misschien nog wel een succes worden.

Wanneer?

Het is op dit moment nog niet duidelijk of en wanneer er een Windows 10 Cloud-versie op de markt verschijnt. Het gaat hier nog over een echt vroege versie waar nog vanalles aan gesleuteld kan worden. Eerst verschijnt in maart of april nog de Creators Update van Windows 10, waar Microsoft nu waarschijnlijk alle aandacht op vestigt.