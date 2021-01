Zo ziet Windows 10X er in beweging uit

2021-01-15

2021-01-18

Windows 10X lanceert later dit jaar als vereenvoudigde versie van Windows 10 voor goedkope laptops en tablets. Een versie die 'zo goed als af is', is reeds in het wild gespot. In video's die nu online circuleren, is te zien wat er zoal anders is aan Microsofts antwoord op Chrome OS.

De site Windows Central toont in een YouTube-video de voornaamste aanpassingen. Direct valt op dat taakbalk-icoontjes in het midden zijn uitgelijnd, in plaats van aan de linkerkant. Daar is onder meer een afgeslankte versie van het startmenu op te roepen. Hier vind je recent geopende apps en bestanden, die eventueel aan de taakbalk vast te zetten zijn.

Ook het actiecentrum aan de rechterzijde is op de schop gegaan. Instellingen met betrekking tot o.a. wifi-netwerken, het volume en bluetooth-apparaten zijn hier te vinden. De Verkenner ontbreekt. In plaats daarvan heeft Windows 10X een Bestanden-app met OneDrive-integratie. Deze versie van Windows is er namelijk helemaal op gericht om nauw met online diensten samen te werken.

Apps in plaats van software

Zodoende zijn er (nog) geen Windows-programma's op te installeren. Traditionele software wordt vervangen door web-apps, die je opent via de Edge-browser of kunt downloaden vanuit de Windows Store. Door middel van emulatie moet het in een later stadium wel mogelijk zijn om zogeheten legacy/Win32-programma's te gebruiken.

Verder valt op dat apps altijd beeldvullend openen. Je kunt wel twee apps naast elkaar draaien, maar meerdere vensters open hebben en daarvan de grootte naar wens bepalen, zit er momenteel niet in. Voor multitasking is dat wat onhandig, maar van smartphones en tablets zijn we niet anders gewend. Windows 10X treedt dan ook vooral in de voetsporen van mobiele besturingssystemen.

Bekijk het OS in onderstaande video in actie.