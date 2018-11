Zoek anoniemer met proxy-functie Startpage

De privacy-vriendelijke zoekmachine Startpage introduceert een nieuwe functie, 'anonieme weergave'. Door deze te gebruiken, blijf je anoniem voor de websites die je via Startpage bezoekt.

Jouw verbinding loopt dan namelijk via de proxy-server van Startpage. Websites waar je naar doorklikt, zien daardoor je ip-adres niet. Daarnaast filtert deze extra beveiligingslaag een hoop rommel die door adverteerders gebruikt wordt om je online te achtervolgen. Denk aan verborgen trackers en uiteraard cookies. Gebruik van de proxy is vergelijkbaar met een VPN, maar dan gratis.

Proxy gebruiken

Het werkt als volgt. Voer eerst je zoekterm in op Startpage.com. Je krijgt een lijst met zoekresultaten voorgeschoteld. In plaats van dat je direct op een link klikt, klik je rechts op 'anonieme weergave'. De website wordt nu via de proxy geladen. Dit kan iets langer duren dan je gewend bent. Eenmaal op de site zie je onderin beeld een blauwe balk, die aangeeft dat je anoniem surft. Zo simpel is het!

Overigens was zoeken via Startpage altijd al anoniem, vergeleken met bijvoorbeeld DuckDuckGo. In tegenstelling van Google worden jouw zoektermen niet gekoppeld aan een profiel waar adverteerders dan weer van kunnen profiteren. Maar eenmaal aangekomen op de sites die je zocht, gaat de spionage alsnog vrolijk verder. Via de nieuwe proxy blijf je dus langer anoniem dan voorheen.

