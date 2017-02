Zoekplaatjes-game Hidden Folks uit voor pc en iOS

Hidden Folks is een game van Nederlandse makelij waarin je op zoek gaat naar bepaalde figuurtjes in complexe zoekplaatjes. Sinds vandaag is het spel uit voor de pc en iOS.

Hidden Folks is te omschrijven als een hedendaagse variant op de Waar is Wally-boeken. Onderin beeld staan de personages die je vinden moet om de volgende zoekplaat vrij te spelen. Extra uitdagend is het feit dat kleur ontbreekt en dat de plaatjes ook bewegen.

Prijs

Het spel heeft ook honderden geluidseffecten, die door de makers zelf zijn ingesproken. De pc-versie is te koop via Steam en kost daar tijdelijk 7,19 euro. De iOS-versie voor iPhones, iPads en Apple TV kost 3,99 euro. Een variant voor Android volgt later.