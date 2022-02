Zoom brengt update voor probleem op macOS uit

2022-02-14T09:04:28

2022-02-14T09:18:41

De online vergadertool Zoom op macOS had een stuitend probleem: de microfoon bleef actief op de achtergrond. De leverde zorgen voor de privacy op.

Zoom is een app waar veel mensen tijdens de pandemie mee in aanraking kwamen. Het is een online vergaderprogramma waarmee je kunt videobellen. Handig voor meetings op je werk, maar ook voor avonden met je vrienden, bijvoorbeeld.

Zoom lost privacyprobleem op

Het programma had echter al maanden last van een vervelende softwarefout. Sinds de release van de nieuwste versie van macOS, die eind 2021 verscheen, bleef de microfoon namelijk actief op de achtergrond. Zoom nam dus op wat je zei, zelfs wanneer je geen actieve meeting had.

Het probleem kwam aan het licht toen gebruikers daarover klaagden op het officiële forum van het bedrijf. Het macOS laat namelijk een indicator zien op het moment dat een programma of app een specifiek onderdeel gebruikt, zoals een microfoon of camera. Na de instellingen geraadpleegd te hebben, bleek Zoom dus inderdaad de microfoon actief te houden na vergaderingen.

Eerder verscheen er reeds een oplossing voor het probleem. Dat gebeurde in januari. Maar helaas loste Zoom daarmee het probleem niet op. Nu is er wederom een update beschikbaar die het probleem moet oplossen. Mocht je Zoom dus gebruiken op de recente versie van macOS, Monterey, dan doe je er goed aan die update zo snel mogelijk te downloaden.