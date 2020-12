Zoom kijkt voorbij corona met eigen mail- en kalenderdienst

2020-12-25T10:12:00

2020-12-25T10:09:53

Door de coronapandemie zijn bedrijven massaal overgestapt op videovergaderen en Zoom is daarvoor een van de populairste diensten gebleken. Om ook na de crisis relevant te blijven, zou dit bedrijf nu werken aan extra productiviteitstools: een e-maildienst en een digitale agenda.

Zoom maakt het zeer eenvoudig om te videobellen in groepsverband. Er is geen speciale software voor nodig, noch een account. Er zitten wel enkele beperkingen aan de gratis versie, zoals een tijdslimiet van 40 minuten. Daarom kiezen met name zakelijke gebruikers geregeld voor een betaald Zoom-abonnement.

Het afgelopen kwartaal telde het bedrijf ruim 430.000 Pro- en Business-gebruikers. Daarmee zag Zoom het aantal betalende klanten haast vervijfvoudigen ten opzichte van vorig jaar en de winst steeg met meer dan 350 procent.

Lees bij onze collega's van Computer!Totaal hoe videobellen met Zoom werkt.

Na corona

De verwachting is dat er minder behoefte is aan diensten als Zoom zodra de pandemie achter ons ligt en het normale bedrijfsleven weer opstart. Om niet in de vergetelheid te raken, breidt het bedrijf zijn dienstverlening uit. Dat meldt althans de site The Informant. Een eigen e-maildienst zou al ver in ontwikkeling zijn en begin volgend jaar uitrollen. Daarna zou een kalenderdienst volgen.

Niet alleen het gebruik van Zoom nam toe, concurrenten zoals Microsoft Teams en Google Meet zagen een soortgelijke trend. Het is zo snel gegaan dat er nu zelfs al een videobeloptie in Windows 10 zelf is geslopen. Eerder schreven we over het verwijderen van dit Nu vergaderen-pictogram, wat in feite een koppeling is naar Skype.