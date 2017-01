ZTE Hawkeye door kopers samengesteld

Het Chinese ZTE maakt smartphones zoals veel andere bedrijven, maar met de Hawkeye heeft het gekozen voor een bijzondere aanpak. Potentiële kopers konden zelf op de functies stemmen.

Geïnteresseerden konden de afgelopen tijd ideeën aandragen bij ZTE. Zodoende kwamen er 400 voorstellen binnen uit 176 verschillende landen. Uiteindelijk is de Hawkeye een middenmoter geworden met een 5,5 inch full hd-scherm, een redelijk snelle Snapdragon 626-processor, 3 GB werkgeheugen, een dubbele camera aan de achterzijde en 32 GB opslagruimte.

Scrollen met je ogen

Er is ondersteuning voor dualsim of een micro-sd-kaartje, een vingerafdrukscanner is aanwezig en er zit een usb-c-aansluiting op. Dat allemaal voor een prijs van 199 dollar. Twee functies springen er daarnaast nog uit. De camera kan je ogen volgen, en zo kun je bijvoorbeeld door een webpagina scrollen door enkel op en neer te kijken.

Ook wordt het toestel geleverd met een zelfklevend hoesje, zodat 'ie onder andere makkelijk tegen een dashboard te plakken is. ZTE verkoopt de telefoon nu via Kickstarter. Leveringen vinden echter pas in september plaats.