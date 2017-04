Zuinige Facebook Lite-app ook uit in Nederland

2017-04-26T13:14:00

2017-04-26T13:07:32

De Facebook- en bijbehorende Messenger-apps zijn notoire accu- en dataverslinders. Probeer eens Facebook Lite, dat inmiddels ook uit is in Nederland.

Facebook Lite lanceerde in eerste instantie in landen waar de internetverbinding veel slechter is dan hier. Daarom was er noodzaak aan een uitgeklede versie Facebook, die ook beter zou draaien op telefoons met minder snelle specificaties. Android World ontdekte dat de Lite-versie van Facebook nu ook in de Nederlandse Play Store is te vinden.

Chatten

Bijkomend voordeel aan Facebook Lite is dat je ook gelijk Messenger van je toestel kunt verwijderen. In de Lite-app kun je namelijk gewoon met je contacten chatten, in tegenstelling tot de volwaardige Facebook-app. Daar werd de functie eerder uitgesloopt, zodat gebruikers wel over móesten stappen op Messenger.

Als je merkt dat de standaard Facebook-app wel erg traag is op jouw toestel, probeer dan dit alternatief eens. Facebook Lite is hier te downloaden in de Play Store.