Zweden opent museum voor geflopte gadgets

2017-06-19T10:57:00

2017-06-19T10:56:57

Dagelijks worden er nieuwe apparaten geïntroduceerd die allemaal beloven te innoveren. Maar ze slaan lang niet allemaal aan en floppen dikwijls. Dergelijke gadgets vinden een nieuw onderkomen in het Museum of Failures, in Zweden.

Het 'Museum der mislukkingen' huist momenteel 51 verschillende producten die allemaal geen succes waren. Bekende voorbeelden zijn de Betamax-cassettes van Sony, die het in de jaren '70 moest afleggen tegen de videobanden van JVC, en de Apple Newton uit 1993. Deze PDA herkende handgeschreven teksten, althans, dat was de bedoeling. Omdat uitgerekend die functie vaak niet goed werkte, werd de Newton al snel weer van de markt gehaald.

Falen leidt tot succes

Toch is het belangrijk dat we ons deze apparaten blijven herinneren, menen de initiatiefnemers van het museum. Want zonder deze innovatiedrang zouden er ook nooit gadgets worden ontwikkeld die wél het gewenste succes hadden. Zo hebben we nu plezier van iPhones en iPads door de lessen die Apple eerder leerde met zijn Newton-PDA. 'Succes is alleen te behalen door te leren van fouten', luidt het motto.

Van alle tijden

Ook zijn er meer hedendaagse gadgets te vinden, zoals bijvoorbeeld de Amazon Fire Phone uit 2014. Dit toestel bezitte een koop-knop waarmee je bij Amazon kon shoppen. Of wat te denken van de N-Gage, een kruising tussen een mobiele telefoon en een spelconsole die op beide fronten teleurstelde. Uiteraard kan de Google Glass ook niet ontbreken.

In onderstaande video zie je een greep uit de collectie.