Zyxel AC2100 mesh-systeem hangt aan zijden draadje

2019-03-05T10:00:00

2019-03-04T16:30:46

Netwerkapparatuur is zelden hip, maar het AC2100 Tri-Band WiFi System van Zyxel mag gezien worden.

De drie nodes die onderling met elkaar communiceren om een dekkend wifi-netwerk tot stand te brengen, zijn via een touwtje aan de muur te bevestigen. Scheelt weer ruimte in de kast of op de vensterbank.

Gasten

Het logo voorop geeft gekleurd licht. Op die manier is de status van het netwerk af te lezen. Via de bijbehorende smartphone-app is nog een gastnetwerk aan te maken. Gasten krijgen toegang door een qr-code te scannen. Geen gedoe dus meer met wachtwoorden.