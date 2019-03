1 minuut op internet: wat gebeurt er allemaal?

2019-03-14T11:00:00

2019-03-14T10:07:17

We Facebooken, WhatsAppen, YouTuben en Netflixen wat af. Maar heb je enig idee hoeveel eigenlijk? Twee Amerikaanse Twitteraars hebben dat uitgezocht en in kaart gebracht wat er wereldwijd in 1 minuut allemaal op internet gebeurt.

De cijfers liegen er niet om: internet heeft zich, in de ongeveer 30 jaar dat het inmiddels bestaat, onmisbaar gemaakt. Sinds de opkomst van de smartphones is die groei helemaal explosief. Dat laten ook de cijfers zien die Chadd Callahan en Lori Lewis – twee social media guru’s uit de Verenigde Staten – verzameld hebben. Zo wordt er in 1 internetminuut tegenwoordig 1 miljoen keer ingelogd op Facebook, worden er 41,6 miljoen WhatsAppjes en Messengerberichten gestuurd, worden er 4,5 miljoen video’s bekeken op YouTube, 3,8 miljoen zoekopdrachten aan Google gegeven, 390.030 apps gedownload, wordt er 694.444 uur Netflix gekeken, 1,4 miljoen keer geswipet op Tinder en 347.222 gescrold op Instagram. Per minuut. We herhalen het nog een keer: per minuut. Deze cijfers moet je dus vermenigvuldigen met 60 om te weten te komen wat er in een uur gebeurt, en dan nogmaals met 24 om de cijfers voor een etmaal te achterhalen. Gaan we niet doe, want dat worden wel héél véél nullen.

Stijgers en dalers

Lori en Chadd hebben ook een vergelijking gemaakt met 2018. Bijna alle online acties laten een toename zien, waarbij vooral Instagram (van 174.000 keer scrollen in 2018 naar 347.222 in 2019) en Netflix (van 266.000 uur in 2018 naar 694.444 uur in 2019) een grote stijging laten zien. Nogmaals: per internetminuut hè. Dalers zijn er ook: het aantal gemaakte Snaps (Snapchat) daalt van 2,4 miljoen per internetminuut in 2018 naar 2,1 miljoen nu. De grootste val maakt Twitter. Werden er in 2018 per internetminuut nog 481.000 tweets de wereld in geslingerd, anno 2019 zijn dat er volgens Lori en Chadd nog ‘maar’ 87.500. Misschien een goed moment om je eens af te vragen wat jij allemaal op internet doet!