59 nieuwe emoji gepresenteerd

2019-07-17T12:17:22

2019-07-17T12:44:20

Het is vandaag Wereld Emoji Dag en ter gelegenheid daarvan presenteerden Google en Apple bijna zestig nieuwe emoji die in de komende maanden verschijnen. Opvallende thema’s zijn diversiteit in de liefde en lichamelijke beperkingen.

Al sinds 2014 vindt ieder jaar op 17 juli de Wereld Emoji Dag plaats en dit is uiteraard vooral een digitaal feestje. De dag werd in het leven geroepen door Jeremy Burge, de oprichter van een speciaal woordenboek voor emoji, genaamd Emojipedia. Waarom 17 juli? Omdat dit de datum is die is afgebeeld op de kalender-emoji op iOS-apparaten.

Google en Apple grijpen de dag aan om nieuwe emoticons aan te kondigen en dat zijn er nogal wat. Van een geleidehond en boter tot knoflook, flamingo’s en zelfs een geel veiligheidsvest.

Een centraal thema is evenwel diversiteit in de liefde. Zo kun je straks een andere huidskleur kiezen voor koppeltjes die elkaars hand vasthouden. Alleen door deze optie stijgt het aantal emoticons al flink.

Verder komen er meer emoji voor mensen met een beperking. Zo vind je onder meer mensen in een rolstoel, een arm- en een beenprothese, een hoorapparaatje en mensen met een witte wandelstok.

In totaal zal Apple 59 nieuwe emoji toevoegen, voor Google zijn dat er 65. Vermoedelijk kun je er in het najaar mee aan de slag, als Apple met een update komt van iOS 13.1 en Google met Android Q.