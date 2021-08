Aantal Firefox-gebruikers blijft dalen, zakt onder 200 miljoen

2021-08-09T10:52:00

2021-08-11T11:11:05

Het aantal Firefox-gebruikers is voor het eerst in jaren onder de 200 miljoen gedoken. Vergeleken met drie jaar terug zochten 46 miljoen mensen hun heil bij andere browsers. De vraag is of Mozilla dit tij nog kan keren.

Begin 2019 stond de teller nog op zo'n 245 miljoen. Daar zijn inmiddels 196 miljoen Firefox-gebruikers van over. Die cijfers blijken uit Mozilla's eigen openbare dashboard.

Tussen december 2018 en maart 2012 schommelde het aantal gebruikers tussen de 240 en 220 miljoen, met dipjes die volgens Mozilla te wijten zijn aan vakantieperiodes en feestdagen. De afgelopen maanden is echter een daling ingezet die voorlopig nog steeds doorzet.

Waar komt het door?

In mei ging de browser nog flink op de schop, met een opgefriste menu-indeling en een moderner ogende interface. Mogelijk zijn trouwe gebruikers hier toch niet zo over te spreken. Alleen al in de maand juli verloor de browser 10 miljoen gebruikers.

Wie wel nog met Firefox op internet surft, doet dit gemiddeld vijf uur per dag en 3,5 dagen per week. Deze aantallen zijn in dezelfde gemeten periode stabiel gebleven.

Waar gaan ze heen?

Je vraagt je wellicht af naar welke browser voormalig Firefox-gebruikers dan uitwijken. Cijfers van StatCounter wijzen uit dat vooral Microsofts vernieuwde Edge-browser aan een opmars bezig is. Sinds deze op Chromium draait, neemt het marktaandeel gestaag toe. Van 1,9 procent in juli 2020 naar 3,4 procent in juli 2021. Dat is al bijna evenveel als Firefox.

Het aantal Chrome-gebruikers stijgt daarnaast het afgelopen jaar gestaag, na een dip aan het eind van 2020. Met een marktaandeel van zo'n 65 procent blijft het nog altijd de onbetwiste nummer 1 op de browsermarkt. Daarna is Apple's Safari het populairst, met nu een aandeel van krap 19 procent.

Kritisch

Een aanzienlijk (en groeiend) deel van al het internetverkeer wordt aangedreven door browsers die op Chromium draaien, een browser-engine die door Google is ontwikkeld. Critici zien die dreigende monopolie met lede ogen toe.

Geen wonder dus dat Mozilla zijn Firefox-browser de laatste tijd meer dan ooit als privacyvriendelijk alternatief adverteert. Zo is er een ingebouwd privacydashboard en introduceerde men onlangs geavanceerde anti-tracking om online adverteerders de pas mee af te snijden. Toch lijkt het bedrijf met die strategie voorlopig niet het beoogde grote publiek te bereiken.