Achtergrondafbeelding Android zorgt voor systeemcrash

2020-06-05T09:42:00

2020-06-05T09:41:26

Door een specifiek plaatje als achtergrond in te stellen op Android-smartphones, crasht het besturingssysteem en is het toestel daarna niet meer op te starten. Google is op de hoogte van het probleem en werkt aan een oplossing, Samsung idem.

Een video van de bug dook eerder deze week op. Daarop is te zien hoe een ogenschijnlijk onschuldige afbeelding van een vergezicht wordt ingesteld als 'wallpaper', waarna het toestel op zwart gaat en niet meer te gebruiken is. Er moet dan een volledige reset van de smartphone plaatsvinden, waardoor alle gegevens erop verloren gaan.

De angst is nu dat het plaatje als geintje wordt rondgestuurd en dat ontvangers deze nietsvermoedend als achtergrondafbeelding selecteren, met alle nare gevolgen van dien.

Patch op komst

Inmiddels is bekend waardoor de fout ontstaat, wat te maken heeft met de kleurcodes waaruit de afbeelding bestaat en hoe Android daarmee omgaat. De bug is niet aanwezig in Android 11, maar die is nog niet uit voor het grote publiek. Het foutje doet zich sowieso voor in Android 10 en vermoedelijk ook oudere versies.

De sites SamMobile en 9to5Google melden dat zowel Google als Samsung aan patches werken, sowieso voor de telefoons die niet op een Android 11-update hoeven te rekenen. Wanneer die klaar zijn, is nog niet bekend. Tot die tijd ben je in elk geval gewaarschuwd.