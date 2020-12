ACM krijgt veel klachten over te laat geleverde bestellingen

2020-11-25T10:50:00

2020-11-27T10:10:53

Het aantal online bestellingen rijst de pan uit, zeker tijdens de coronapandemie waarin we de winkelstraat liever vermijden. Maar niet zelden komen pakketjes te laat aan, meldt de Autoriteit Consument & Markt.

De afgelopen maanden kreeg de consumentenwaakhond daar veel klachten over binnen. Volgens de ACM moeten webshops beter communiceren over de werkelijke levertijden, zodat kopers niet voor niets thuisblijven om de bestelling in ontvangst te nemen. De informatie op de website moet kloppen en er moet ook geïnformeerd worden zodra toch blijkt dat er sprake is van een vertraging.

Ook raadt de ACM aan om duidelijk te maken hoeveel exemplaren er van een bepaald product nog verkrijgbaar zijn. De kans is dan kleiner dat consumenten achter het net vissen en alsnog langer moeten wachten tot het bestelde product weer op voorraad is. Dat de klantenservice van webshops slecht bereikbaar is en dat het te lang duurt voor geld is teruggestort, zijn ook veel voorkomende klachten.

Eindejaarsdrukte

Het afgelopen kwartaal leverde PostNL krap 17 procent meer pakketjes af - al dan niet te laat - dan in diezelfde periode vorig jaar. Deze maand en december worden naar verwachting nog veel drukker. Webwinkels stunten momenteel met hoge Black Friday-kortingen en daarnaast doen velen hun Sinterklaas- en kerstaankopen online, vanwege de coronacrisis.

Bovendien zijn er de laatste tijd veel online winkels bijgekomen. Ook zij horen aan allerlei regels rond consumentenrechten te voldoen. Om hen hierbij op weg te helpen, publiceerde de Autoriteit Consument & Markt onlangs een document met 'vuistregels voor online platformen'.