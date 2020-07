ACM: Sterke stijging mobiel dataverbruik

2020-07-06T11:33:00

2020-07-06T11:33:13

Het afgelopen kwartaal verbruikten Nederlanders 214 miljard MB aan mobiele data, wat neerkomt op meer dan 200 miljoen GB. Een stijging van krap 35 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). In het eerste kwartaal van 2019 betrof het nog 159 miljard MB. Zo goed als alle data wordt uitgewisseld via het 4G-netwerk. Slechts een klein deel verloopt nog over 3G-verbindingen. Ruim de helft wordt verstookt door klanten van T-Mobile/Tele2, wat op dit gebied dan ook de grootste provider is.

Meer bellen, minder sms'en

Er is het afgelopen kwartaal ook meer gebeld, in totaal 8,7 miljard belminuten. Mogelijk speelt de coronacrisis hierbij een rol. Het aantal verstuurde sms'jes nam af naar 675 duizend. Sociale media waaronder met name WhatsApp hebben deze vorm van communicatie de afgelopen jaren grotendeels overgenomen.