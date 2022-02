Adata XPG Vault-muis heeft ssd ingebouwd

Op het eerste gezicht lijkt de XPG Vault-muis van Adata de zoveelste gamingmuis, maar schijn bedriegt. Adata is namelijk in de eerste plaats een merk dat zich specialiseert in opslag en jawel, deze muis heeft een heuse ssd ingebouwd.

Het idee erachter is dat gamers hun spellen overal mee naartoe kunnen nemen, die staan namelijk op de 1 TB-ssd geïnstalleerd. Prik de muis in een willekeurige pc en al je spellen zijn direct beschikbaar.

Prototype

Daarbij gezegd dat het wel nog een prototype betreft, dat nog niet te koop is. Wanneer dat wel zo is en hoeveel Adata voor de muis gaat rekenen, is nog niet bekend.