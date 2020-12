Adobe brengt allerlaatste Flash-update uit

2020-12-09T11:18:00

2020-12-09T11:16:11

De laatste update voor Adobe's Flash-plug-in is nu beschikbaar. De ondersteuning stopt op 31 december aanstaande en daarmee komt er een einde aan een tijdperk. Jarenlang was Flash dé schakel in het tonen van bewegende beelden op het web.

Om precies te zijn is versie 32.0.0.465 de nieuwste én de laatste Flash-versie. Wat deze specifieke update brengt, niet precies duidelijk. Adobe spreekt over globale bugfixes en daar blijft het verder bij. Updaten kan handmatig of automatisch, maar over het algemeen wordt aangeraden om Flash in z'n geheel te deïnstalleren. Zeker na 31 december.

Je hoeft nog niet zelf direct actie te ondernemen. Een toekomstige Windows-update zorgt er bijvoorbeeld voor dat Flash van je pc wordt verwijderd. Nu is die update nog optioneel, straks niet meer. Verscheidene browsers krijgen ook een update, waardoor Flash-content niet meer geladen wordt. Dit is o.a. het geval bij Chrome, Firefox en Microsoft Edge.

Nieuwe fase

Flash is op websites al een poosje niet meer alom vertegenwoordigd. Het was eerder de basis voor onder meer browsergames en online advertenties, maar nu is die taak veelal overgenomen door modernere alternatieven zoals HTML5. De Flash-plug-in bleek ook vaak kwetsbaar. Cybercriminelen misbruikten het dikwijls om malware te verspreiden.