AI van Microsoft detecteert videomanipulatie

2020-09-02T10:06:00

2020-09-04T10:11:41

Microsoft ontwikkelt een nieuw systeem dat door middel van kunstmatige intelligentie kan bepalen of een video gemanipuleerd is. Dit in de strijd tegen zogeheten deepfakes, nepvideo's die voor het menselijk oog haast niet meer van echt te onderscheiden zijn.

Deepfake-video's komen ironisch genoeg zelf ook tot stand door AI en je kent ze inmiddels mogelijk van verscheidene apps die jouw gezicht heel natuurgetrouw op dat van een acteur of artiest plakken. Zo lijkt het net alsof je zelf in een film of videoclip hebt gespeeld.

Heel lollig, maar de technologie heeft ook een schaduwkant. Zo is het er relatief eenvoudig mee om een politicus iets te laten zeggen wat hij of zij nooit gezegd heeft. Nu de Amerikaanse presidentsverkiezingen aanstaande zijn, laait nepnieuws weer op en zijn deepfake-video's een van de manieren om politieke tegenstanders onderuit te halen.

Daarom brengt Microsoft nu zijn Video Authenticator uit. De tool scant gezichten in video's en geeft dan in een percentage weer hoe groot de kans is dat er met de beelden gerommeld is. De BBC is een van de eerste nieuwsorganisaties die ermee mag werken, zodat journalisten hun verhalen niet per ongeluk op nepvideo's baseren.

Als browserextensie

Daarnaast bouwt Microsoft een techniek waarmee de oorspronkelijke makers van een bepaalde video er op de achtergrond hun digitale handtekening in kunnen verwerken. Een browserextensie zou die handtekening dan weer kunnen uitlezen om internetgebruikers groen licht te geven bij beelden waarvan de officiële herkomst is vastgesteld.