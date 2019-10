Alcatel Go Flip 3: Klaptelefoon met online functies

2019-10-15T10:00:00

2019-10-15T09:21:37

Schijnbaar hebben we tegenwoordig behoefte aan telefoontjes die wat simpeler van aard zijn. Ook Alcatel komt nu met een ouderwets ogend model, de Go Flip 3.

Niettemin is dit toestel met slimme snufjes uitgerust. Zo is Google Maps aanwezig, naast de Google Assistent en de YouTube-app. Op de achterzijde zit een tweede schermpje.

Nog niet voor Nederland

Dichtgeklapt is op die manier toch de tijd af te lezen en is te zien of er gemiste oproepen zijn. Plannen om Go Flip 3 in Nederland uit te brengen, zijn er alleen nog niet.