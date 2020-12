Altijd stabiele video's met DJI Pocket 2

2020-11-24T14:00:00

2020-11-24T10:04:43

Stabiele beelden schieten is nog een hele uitdaging. Daarom verzon DJI de Pocket 2, een actiecamera die reeds aan een stabilisator bevestigd is.

De beeldkwaliteit van de sensor is verbeterd ten opzichte van het vorige model en de opgenomen audio is dit keer in stereo. Dit keer zitten er daartoe vier afzonderlijke microfoons in.

Automatisch volgen

De camera kent ook enkele leuke kunstjes, waaronder een functie genaamd ActiceTrack. Zet de Pocket 2 op een afstandje neer en de camera volgt je automatisch. Hij wordt verkocht voor 369 euro.