Amazon Dash Smart Shelf bestelt zelf kantoorartikelen

2019-12-24T10:00:00

2019-12-23T14:51:47

Net op het moment dat je iets wil printen, herinner je bij jezelf dat het papier op is. Overkomt de besten wel eens. Daarom bedacht Amazon de Dash Smart Shelf.

In feite betreft het een soort slimme weegschaal voor kantoorartikelen. Zodra deze gadget opmerkt dat het gewicht teveel daalt, wordt automatisch een nieuwe voorraad besteld.

Beperkte... schaal

In de bijbehorende app is te bepalen om welke producten het gaat. O.a. pennen en rollen plakband zijn bijvoorbeeld een optie. Het apparaat is voorlopig beperkt beschikbaar, alleen voor zakelijke Amazon-klanten in Amerika.