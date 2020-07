Amazon Prime Video nu als Windows 10-app met download-optie

2020-07-06T10:07:00

2020-07-06T10:10:15

Amazon Prime Video is nu ook te downloaden als app voor Windows 10. Uniek aan deze variant is de optie om films en afleveringen van series te downloaden zodat je ze ook kunt kijken zonder internetverbinding.

Amazon Prime Video for Windows is nu te downloaden in de Microsoft Store. Installeren is gratis, maar je hebt wel een Amazon Prime-account nodig om mee in te loggen zodat je daadwerkelijk kunt streamen. Zo'n abonnement kost 2,99 euro in de maand en omvat ook gratis bezorging van producten die je bij Amazon koopt. De grootste webshop ter wereld is sinds kort ook in Nederland volledig actief.

Amazon Prime video's downloaden

Na het selecteren van een film of aflevering, zie je er rechts een download-icoontje bij staan. Er zijn daarbij drie opties die de videokwaliteit bepalen; hoe hoger je kiest, hoe meer ruimte de download inneemt op je schijf. Offline kijken is bijvoorbeeld een uitkomst wanneer je graag in de trein iets wil kijken op je Windows 10-laptop, zonder dat je afhankelijk bent van een twijfelachtig wifi-signaal.

De maximale resolutie beperkt zich tot 720p. Wil je het aanbod in full hd of 4K kijken, dan kan dat via je browser of smart-tv.