Amazon stuurt bezorgrobots de weg op

2019-01-25T09:58:00

2019-01-25T09:54:04

Amazon start een kleinschalige test met bezorgrobots die autonoom pakketjes naar klanten toe rijden. Zes zogeheten Amazon Scouts rijden door de straten van Washington, in de buurt van Amazons kantoor in Seattle.

De Scouts zijn zelfrijdend en er zodoende ook op getraind om voetgangers en dergelijke te ontwijken. Toch loopt er de komende tijd een medewerker van Amazon mee, om een oogje in het zeil te houden. De bezorgbots houden een wandelsnelheid aan. Zelfs als ze ergens tegenaan botsen, zou de schade beperkt moeten blijven.

Deksels

Wie in de buurt woont, kan gewoon producten bij Amazon bestellen en vervolgens kiezen voor bezorging per Scout - vooralsnog enkel op doordeweekse dagen. In onderstaande video is te zien hoe het deksel automatisch opengaat zodra de robot op zijn bestemming is. Hoe het precies zit met de beveiliging zodat ongeoorloofden er niet met de pakketjes vandoor gaan, is niet duidelijk.