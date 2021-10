Android 12 is uit, maar nog lang niet voor iedereen

2021-10-06T11:02:00

2021-10-06T10:58:57

Het is je vast niet ontgaan dat Windows 11 sinds deze week te downloaden is, maar ondertussen is de eerste stabiele versie van Android 12 ook uit. Dat dit nieuws enigszins ondersneeuwt, komt ook doordat de update op veel smartphones pas later uitkomt.

Google deelt de broncode van Android 12 op de Android Open Source Project-website, waar het met name voor ontwikkelaars interessant is. De komende weken rolt het bedrijf de update vervolgens als eerste uit naar zijn eigen Pixel-smartphones, waarvan in Nederland in het verleden overigens alleen de Pixel 3A officieel is uitgebracht.

Bij andere smartphonemerken duurt het doorgaans maanden voor een nieuwe Android-versie beschikbaar komt, omdat iedere fabrikant zijn eigen softwareschil draait. Het kost tijd om de aanpassingen en nieuwe functies van een grote Android-update daarop af te stemmen. Bij Samsung duurde het bij Android 11 vier maanden, en is daarmee zelfs een van de snelste.

Nieuw in Android 12

Android 12 is een omvangrijke update en er is genoeg om enthousiast voor te zijn. Deze drie zaken springen het meest in het oog:

- Material You als vernieuwde interface

Android krijgt een moderne, frisse uitstraling dankzij de Material You-huisstijl. Het design is over het algemeen een stukj speelser, met meer kleur en menu's met afgeronde hoeken. Daarnaast kleuren delen van het besturingssysteem automatisch mee met je achtergrondafbeelding. Het is wel de vraag hoeveel je van Material You terugziet op jouw telefoon, omdat andere merken er dol op zijn de look van Android naar eigen inzicht aan te passen.

- Het Privacy Dashboard

Vaak geef je apps toestemming om bijvoorbeeld je locatiegegevens in te zien of geef je ze toegang tot je camera, om het daarna te vergeten. Het nieuwe privacydashboard maakt snel inzichtelijk welke apps welke rechten hebben en wanneer ze daar gebruik van maakten. Zo houd je beter de controle over de verschillende app-permissies. Bij onze collega's van Computer!Totaal lees je meer over het Privacy Dashboard van Android 12.

- Snellere performance

Onder de motorkap is de performance van Android verbeterd waardoor je smartphone vlotter presteert. Als voorbeeld stelt Google dat de Foto's-app vanuit een notificatie 34 procent sneller opstart. Ook andere apps zouden sneller moeten laden, maar dit is uiteraard ook afhankelijk van de specificaties van je telefoon.