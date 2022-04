Android 13 beschikbaar als openbare bèta

2022-04-29T09:10:23

2022-04-29T09:11:27

De bètaversie van Android 13 is niet meer alleen voor ontwikkelaars. Google maakt de software namelijk toegankelijk voor normale gebruikers.

Helaas is het niet zo dat iedereen aan de slag kan gaan met de openbare bèta van Android 13. Vooralsnog is het zo dat alleen mensen met een moderne Pixel-smartphone ermee aan de slag kunnen. De rest moet dus nog even wachten.

Waarschijnlijk duurt dat wachten niet lang. Volgende maand organiseert Google namelijk een conferentie voor ontwikkelaars, waar het bedrijf de plannen uit de doeken doet voor Android 13. Dan komen we mogelijk te weten wanneer de bèta voor andere mensen uitkomt.

Android 13 brengt interessante functies

Omdat Android 13 al enige tijd als ontwikkelaarsversie te downloaden is, weten we ook al wat over enkele functies die gaan verschijnen. Zo krijgt het systeem ondersteuning ingebakken voor bluetooth low energy-audio, komt er een nieuwe fotokiezer (waarmee je instelt dat bepaalde apps niet alle foto’s kunnen zien), nieuwe appiconen en een nieuwe permissie (waarmee je mogelijk minder notificatiespam krijgt).

Wanneer je nu als Pixel-eigenaar de update voor Android 13 downloadt, dan merk je wellicht dat de bèta voornamelijk nog in het teken staat van ontwikkelaars. Dat is niet vreemd, aangezien de meest recente ontwikkelaarsversie dus als basis voor de openbare variant gebruikt is.

Voor meer informatie bekijk je de website van Google.