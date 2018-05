Android P en slimmere Assistent staan in de spotlight bij Google I/O

2018-05-08T13:30:00

2018-05-11T14:38:36

Google I/O 2018, de ontwikkelaarsconferentie van Google is in volle gang, en dit jaar staat alles in het teken van Android P. Ook de Google Assistent wordt telkens slimmer en meer gebruikt. Dit zijn de belangrijkste onthullingen.

Android P tegen smartphone-verslaving

Eind 2018 rolt Google een nieuwe Android-versie uit. Android P heeft nog steeds geen officiële bijnaam, maar er zijn wel veel nieuwe features uit de doeken gedaan. Een groot deel daarvan staat in het teken van smartphone-verslaving. Constant aan je mobiel geplakt zitten is niet gezond, en daarom neemt Google maatregelen.

Nieuw is bijvoorbeeld een dashboard waar je inzicht krijgt in hoeveel tijd je aan bepaalde apps spendeert. Je kunt er voor kiezen om die apps restricties op te leggen. Stel bijvoorbeeld in dat je maar een half uurtje per dag op Instagram mag kijken, of een uurtje op Facebook. Als de tijd op is, kun je die apps daarna 24 uur niet meer openen.

Verder worden meldingen uitgeschakeld in een verbeterde Do Not Disturb-modus, die automatisch kan worden gestart naarmate bedtijd nadert. Volgens Google leg je op deze manier wat sneller en makkelijker je toestel aan de kant, en ben je minder geneigd om deze binnen de kortste keren er alweer bij te pakken.

Lees in dit artikel meer over wat er nieuw is in Android P.

AI in Lens en Foto's

Google Lens zit straks verwerkt in meer smartphone-camera's, waaronder in toestellen van LG, Sony, Nokia, Asus en OnePlus. De AI van Google wordt hier ingezet om objecten en plaatsen te herkennen. Richt je camera bijvoorbeeld op een schilderij, en Lens vertelt je er meer informatie over. Richt het op een kledingstuk, en je ziet niet alleen waar je het kunt kopen maar ook welke kleding er qua stijl goed bij past. Nieuw is de mogelijkheid om tekst met de camera te scannen en deze te kopiëren naar je telefoon.

De AI van Google krijgt ook een prominentere rol in Google Foto's. Daar kan het oude zwart/wit-foto's zelf inkleuren. Of foto's in kleur juist van een zwart/wit-achtergrond voorzien.

AI en Maps en Nieuws

In Maps wordt de AI van Google ingezet voor een nieuwe manier van navigeren. In plaats van een abstracte kaart, zie je door je smartphone-camera gewoon de omgeving om je heen. Routebeschrijvingen worden dankzij augmented reality over het beeld heen geprojecteerd. Integratie met Lens zorgt ervoor dat je direct vanuit Maps extra informatie kunt oproepen over o.a. restaurants. Richt de camera op de ingang, en lees meteen online reviews over de eetgelegenheid in kwestie.

Google News wordt in een nieuw jasje gestoken en je raadt het al: kunstmatige intelligentie gaat ervoor zorgen dat je nieuws op maat geleverd krijgt. Dankzij de nieuwe interface vind je sneller verschillende bronnen rond dezelfde onderwerpen, zodat je een genuanceerder beeld krijgt. In de toekomst krijg je ook de optie om je te abonneren op betaalde nieuwsartikelen, omdat journalisten ook ergens van moeten eten.

Smart Compose in Gmail

Sinds Gmail is vernieuwd, kan Google's AI teksten in mailtjes analyseren en op basis van die inhoud automatisch antwoorden. Smart Reply heet die functie, en binnenkort wordt dit breder getrokken met Smart Compose. Vanaf dat moment kan de kunstmatige intelligentie volledige zinnen voor je opstellen, zodat je zelf minder tijd bent met typen. Stel het je voor als woordsuggesties van je smartphone-toetsenbord, maar dan uitgebreider. Je begint aan een zin, en de AI maakt het eventueel voor je af.

Smart Reply en Smart Compose werken vooralsnog enkel in het Engels, omdat het een complex systeem is dat afhankelijk is van de vele nuances in verschillende talen.

Google Duplex: Assistent kan voor je bellen

De meest futuristische onthulling tijdens I/O 2018 is Google Duplex. Dit systeem zorgt ervoor dat de Google Assistent veel natuurlijk wordt in menselijke interactie. De AI moet straks de Turing Test kunnen doorstaan: je weet dan niet meer of je tegen een mens of tegen een robot spreekt.

Tijdens het persevenement toont Google een demo van Duplex in actie. De Assistent houdt een telefoongesprek gaande met een restaurant-eigenaar, die denkt gewoon een mens aan de lijn te hebben. Wellicht deels in scene gezet, maar niettemin een indrukwekkende toekomstvisie. Bekijk het fragment hieronder terug.

Google Home en Home Mini naar Nederland

Allemaal leuk en aardig natuurlijk, maar de Assistent verstaat nog geen Nederlands. Al het bovenstaande werkt dus alleen als je goed Engels spreekt. Daar komt verandering in, want Google brengt de Assistent dit jaar naar 80 verschillende talen. Waaronder Nederlands.

Een precieze datum is nog niet bekend, maar rond die periode worden de Google Home en Home Mini ook in de Nederlandse schappen verwacht. Deze slimme speakers hebben de Assistent ingebouwd, waardoor je bijvoorbeeld Spotify en Hue-verlichting met stemcommando's kunt bedienen.

Linux op Chromebooks

Last but not least krijgen Chromebooks ondersteuning voor Linux-applicaties, die in een virtuele machine worden geladen. Op deze manier werkt Linux net zo als andere Chrome-app, een stuk eenvoudiger dan de omwegen die gebruikers nu moeten nemen.

De Linux-integratie is met name interessant voor programmeurs die gewend zijn op dit knutsel-OS bij uitstek te werken. Zij kunnen op hun Chromebooks gewoon de Linux-software draaien die ze op hun pc gewend zijn, hun favoriete commandlines uitvoeren en de apps die ze ontwikkelen beter optimaliseren voor verschillende platformen.

De Pixelbook van Google zelf krijgt als eerste Linux-ondersteuning, daarna volgen ook modellen van andere fabrikanten. Wanneer precies, dat is nog even afwachten.