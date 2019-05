Android Pie pas op 10% smartphones

Afgelopen augustus jaar werd Android 9 vrijgegeven, beter bekend als Android Pie. Inmiddels zijn we 9 maanden verder en heeft Google nieuwe cijfers bekendgemaakt van het aantal smartphones waarop het draait. Dat valt best wel tegen: met 10,4% is deze versie nog lang niet zo veelgebruikt al veel eerdere versies.

… en dan hebben we het over echt eerdere versies. Zo draait Android 5.1 Lollipop op 11,5% van alle Android-devices. We hebben het over een Android-versie die inmiddels dik 4 jaar oud is – met alle beveiligingsrisico’s van dien. Ook Android 6.0 (Marshmellow) is met 16,9% veel gebruikt. Opvolger Nougat (uit 2016) draait op 19,2% van alle devices, terwijl de adaptatie van de verschillende versies van Oreo (8.0 en 8.1) gezamenlijk inmiddels op 28,3% ligt.

Zelfs antieke versies populairder

Wat de 10,4% van Pie misschien nog wel treuriger maakt, zijn de cijfers van de echt oude Android-versies (van meer dan 5 jaar oud). Tel je alle devices die draaien op KitKat, Jelly Bean, Ice Cream Sandwich en Gingerbread bij elkaar op, dan kom je namelijk uit op 10,7%. Inderdaad: Meer dan Android Pie.

Aan wie ligt het?

Anders dan bij de iPhone, waarvoor updates door Apple worden verspreid, zijn gebruikers met een Android-smartphone afhankelijk van de fabrikant van hun toestel. En die zijn niet allemaal even snel met uitrollen – of ze bieden na een paar jaar helemaal geen updates meer aan. Weet je niet zeker of jouw toestel nog Android 9.0 kan krijgen? Op internet vind je een uitgebreide lijst met ondersteunde modellen.