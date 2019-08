Android Q wordt Android 10: Toetjes voortaan cijfers

2019-08-23T09:45:00

2019-08-26T10:07:59

Google maakt bekend dat het aankomende Android Q voortaan door het leven gaat als Android 10. Android-versies die daarna uitkomen, worden ook aangeduid met een cijfer. Daarmee komt er een einde aan een jarenlange traditie.

De afgelopen tien jaar volgden Android-versies de letters van het alfabet. Zo hadden we recent Android K, Android L, Android M, Android N, Android O en Android P. Die letters stonden iedere keer voor een bekend toetje, dan wel lekkernij: KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo en Pie.

Speels

Lollig, maar soms ook verwarrend. Zeker in landen waar men de Engelse taal niet vloeiend spreekt. Met Android 10 en straks Android 11, Android 12, et cetera, weet iedereen tenminste waar-ie aan toe is. Net zoals bij Apple, daar is iOS 12 de nieuwste versie. Overigens blijft het Android-mannetje wel deel van de huisstijl. Die symboliseert het speelse karakter van het besturingssysteem.

Nieuw in Android 10

Android 10 komt in het najaar uit voor telefoons van Google, daarna volgen andere merken hopelijk snel. Hoewel dat altijd koffiedik kijken is. Op sommige toestellen is Android 10 installeren al een optie, het betreft dan wel nog de testversie. Wil je meer weten? Lees dan verderop over wat er nieuw is in Android 10.