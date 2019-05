Android-smartphones zonder Google in de maak

2019-05-13T11:32:00

2019-05-13T11:27:25

Koop je een smartphone met Android, dan kom je niet om Google heen. Daarom wordt er door een groep ontwikkelaars gewerkt aan /e/, een versie van Android zonder Google-diensten. Dat team maakt nu bekend dat je straks kant-en-klare smartphones kan kopen met /e/ als besturingssysteem.

In /e/ zijn onder meer de standaard Google-apps vervangen door alternatieven die niet constant in contact staan met de zoekgigant, zoals K-9 Mail in plaats van Gmail en een variant op Chrome zonder Google-webdiensten. De standaard sms- en chatapps zijn respectievelijk vervangen voor de privacy-vriendelijke apps Signal en Telegram. De standaard zoekmachine is SearchX.

Wil je meer apps installeren, dan moet dat door ze te sideloaden of uit alternatieve app-winkels te halen. De Play Store is immers niet langer toegankelijk. Wat overigens niet helemaal zonder risico is, maar /e/ richt zich dan ook vooral op gebruikers die bovengemiddelde kennis van zaken hebben en dus weten waar ze aan beginnen.

Tweedehands Galaxy

Er is al een versie van het OS uit, maar het installeren daarvan doe je niet zomaar eventjes. Daarom is het de bedoeling dat later dit jaar de eerste telefoons met /e/ er op te koop zijn. Dat zijn allen gereviseerde (refurbished) varianten van de Samsung Galaxy S7 en Galaxy S9. Door deze aanpak hoeven de makers van /e/ niet ook nog zelf de hardware te produceren.

Geïnteresseerd? Dan kun je hier een bestelling plaatsen. De goedkoopste optie is 279 euro.