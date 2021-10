Android straks met gezichtsuitdrukkingen te bedienen

2021-09-27T10:49:00

2021-09-29T10:38:13

Voor mensen met een fysieke beperking is het bedienen van een smartphone helemaal niet zo vanzelfsprekend. Daarom introduceert Google binnenkort nieuwe toegankelijkheidsopties in Android, die op gezichtsuitdrukkingen gericht zijn.

Google noemt de nieuwe functie Camera Switches. Zes acties zijn daarmee aan zes verschillende gelaatsuitdrukkingen te koppelen. Vier met de ogen, en twee met de mond. De selfiecamera registreert of iemand naar links, rechts, boven of onder kijkt, zijn wenkbrauwen optrekt, glimlacht of zijn mond opent en je kiest als gebruiker zelf wat Android met die informatie doet.

In principe zou je daarmee heel Android kunnen bedienen zonder het toestel aan te raken. In onderstaande video zie je hoe Camera Switches wordt ingezet om onder meer het weerbericht te openen, te navigeren in Google Maps en YouTube-filmpjes te bekijken.

Zoals je ziet is voor het instellen van de opties de eerste keer wel de hulp nodig van iemand die het toestel op de gebruikelijke manier kan bedienen. Vanaf 30 september brengt Google de functie uit als update voor de Android-toegankelijkheidstools-app, die standaard op Android-telefoons geïnstalleerd is.

Spraakmakend

In hetzelfde kader werkt Google aan een losse app met de naam Project Activate, die dezelfde techniek inzet voor een ander doel, namelijk het communiceren met anderen. Ook hiermee worden gezichtsuitdrukkingen geregistreerd, maar dan om bijvoorbeeld korte teksten op te lezen.

Zo kan iemand die door een spierziekte of een andere beperking lastig kan spreken, toch van zich laten horen. Hieronder zie je hoe dat er in de praktijk aan toe gaat.