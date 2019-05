Google's Android verboden op Huawei-smartphones

Google verstrekt aan Huawei de komende tijd geen Android-licenties meer. Het Chinese merk is daardoor genoodzaakt om een eigen mobiel besturingssysteem te ontwikkelen, of een sterk afgeslankte versie van Android toe te passen. Het betreft geen besluit van Google zelf, maar een gevolg van het handelsverbod tussen Amerika en China.

De Verenigde Staten betichten Huawei al tijden van spionage via elektronische apparaten, waar overigens geen bewijs voor is. De zorgen spelen in Nederland ook. Huawei wil hier verantwoordelijk zijn voor ons aankomende 5G-netwerk, maar het is nog maar de vraag of het zover komt.

Amerika is al een stap verder. Huawei-telefoons mogen daar niet verkocht worden en nu mogen Amerikaanse bedrijven helemaal niet meer samenwerken met de techreus uit China. Een van de gevolgen hiervan is dat Huawei geen volwaardige Android-licenties meer mag afnemen.

Android-alternatieven

Blijft over een speciale opensource-variant waar Google verder los van staat. Zo is daarop geen toegang tot de Play Store en zijn Google-apps er niet standaard op geïnstalleerd. Overigens bevestigt Google dat de nieuwe regels geen impact hebben op reeds verkochte telefoons. Hoewel nog onduidelijk is of aankomende Android-updates nog voor deze toestellen blijven uitkomen.

Huawei heeft nog niet gereageerd, maar gaf in het verleden wel aan te werken aan een eigen besturingssysteem. Deze maatregelen hingen al een tijdje in de lucht, dus men had een plan B nodig. Mogelijk heeft het handelsverbod ook gevolgen voor Huawei-laptops, die op Windows 10 draaien. Microsoft is immers ook een Amerikaans bedrijf dat nu niet meer met Huawei mag samenwerken.

Flinke tik

De recente ontwikkelingen zijn in ieder geval een flinke tik voor Huawei, dat de laatste tijd juist zo lekker aan de weg aan het timmeren was. Na Samsung is het nu het bestverkochte smartphone-merk, Apple is inmiddels voorbij gestreefd. De vraag is echter of die populariteit behouden blijft met toestellen zonder Android, waar consumenten toch erg aan gehecht zijn.

