Antivirus-problemen voor Windows 7 nog niet opgelost

2019-04-24T10:09:12

2019-04-24T10:21:58

Meteen na het verschijnen van de april-updates meldden gebruikers van Windows 7 dat hun pc’s vastliepen en crashten. Aanvankelijk leek het probleem op te treden bij computers waarop antivirussoftware van Avira was geïnstalleerd, maar in de dagen erna bleek ook bepaalde software van Sophos, Avast , McAfee en ArcaBit te clashen met de april-update. Inmiddels zijn we twee weken verder, maar het probleem is nog lang niet opgelost …

Microsoft heeft wel een soort van nood-maatregel genomen: KB4493472, de maandelijkse kwaliteitsrollup, wordt niet aangeboden aan computers waarop Sophos Endpoint Protection, Avira software en ArvaBit software geïnstalleerd staat. Avast heeft zelf inmiddels een spoed-update uitgebracht die het probleem zou moeten verhelpen. Wie McAfee Endpoint Security (ENS) Threat Prevention 10.x, McAfee Host Intrusion Prevention (Host IPS) 8.0 of McAfee VirusScan Enterprise (VSE) 8.8 heeft draaien, wordt doorverwezen naar McAfee.

Wie alleen de maandelijkse beveiligingsupdates installeert, kan ook problemen hebben, maar minder. Bij ‘Bekende problemen in deze update’ staan McAfee en ArvaBit niet genoemd.

Engels is beter

Wil je meer weten, kijk dan vooral naar de Engelstalige ondersteuningsinformatie. Op de Nederlandse pagina’s (te herkennen aan nl-nl in de url) wordt met geen woord gerept over deze problemen. In de alinea’s hierboven kun je doorklikken naar die Engelse pagina’s. Maakt je browser er toch automatisch nl-nl van? Vervang dat dan handmatig door en-us om uit te komen op de Engelstalige informatie.

Maar: wie gebruikt er nog Windows 7???

Hoewel het marktaandeel van Windows 7 in Nederland langzaam afneemt ten gunste van Windows 10, draait 7 toch nog op bijna 20% van alle computers in Nederland, aldus StatCounter. Dat is nog steeds 1 op de 5 dus!