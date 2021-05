Apple blijft wearables-markt domineren

2021-05-28T10:22:00

2021-05-28T10:50:46

Bijna een derde van alle verkochte wearables in het afgelopen kwartaal betrof een Apple Watch of soortgelijke gadget van dit merk, blijkt uit nieuwe cijfers van marktanalist IDC. Daarmee blijft Apple voorlopig de grootste speler op deze markt.

De verkoop van fitnessbandjes en smartwatches zit al een poosje in de lift, mede door de coronacrisis. Juist vanwege de beperkte bewegingsvrijheid werd benadrukt hoe belangrijk het is om toch een frisse neus te halen, en dergelijke wearables motiveren daarbij.

De trend zet door, want ook het begin van dit jaar zijn de draagbare gadgets erg in trek. In het eerste kwartaal van 2021 werden er krap 105 miljoen wearables geleverd, een stijging van ruim 34 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Apple is hierbij veruit het populairste merk, met nu een marktaandeel van krap 29 procent. Daarna volgt Samsung met iets meer dan 11 procent.

Een flinke afstand tussen de twee koplopers dus, hoewel Samsung met een groei van 35 procent zeker tevreden mag zijn. Xiaomi eindigt op de derde plek maar leverde wel iets in ten opzichte van vorig jaar. Huawei en het Indiaase merk BoAt ronden de top 5 af.

Niet alleen om de pols

Belangrijke kanttekening is dat IDC onder wearables ook oordopjes rekent. De populariteit van Apple's AirPods draagt dus ook bij aan de gunstige cijfers. Daarnaast zien de onderzoekers dat slimme ringen en 'connected' brillen (zoals de Bose Frames) eveneens vaker worden gedragen. Ook deze producten vallen onder de wearables-noemer.