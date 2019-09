Apple Keynote: iPhone 11, iPhone 11 Pro, Apple Watch 5 en een nieuwe iPad

2019-09-10T21:34:24

2019-09-10T21:47:39

Tijdens de jaarlijkse Keynote heeft Apple de nieuwste generatie iPhones (iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max), de Apple Watch Series 5 en een nieuwe generatie (grotere) iPads aangekondigd. Ook presenteerde Apple een streaming gamedienst: Apple Arcade.

De iPhone 11 is daarmee de eerste iPhone-generatie met een Pro-uitvoering, zoals we die ook kennen van de iPad. Toch zit het verschil hem in dit geval vooral in het formaat. De iPhone 11 Pro krijgt een scherm met een beelddiagonaal van 6,5 inch, genaamd het Super Retina XDR display. De Pro-toestellen zijn verkrijgbaar in de kleurendonkergroen, grijs, zilver, goud.

Het was tijd om de camera’s eens flink onder handen te nemen, en daar was ook Apple het mee eens. De gewone iPhone 11 krijgt twee lenzen, oftewel een verdubbeling. Voor de duurdere modellen heeft Apple nog veel meer uitgepakt. De iPhone 11 Pro (en dus ook de 11 Pro Max) hebben maar liefst drie lenzen aan de achterkant, een wide lens, een ultra wide lens, en een telefoto lens. Alle camera's, dus ook die van de 'gewone' iPhone 11 hebben een betere portretmodus, en een geavanceerde night mode, die foto’s in het donker een stuk beter zouden moeten maken. Video’s in ultra wide zouden er fantastisch uit moeten zien, en je kunt tijdens het filmen soepel overschakelen tussen de twee camera’s. Apple heeft daarnaast goed gekeken naar apps als Snapchat, want als je foto’s aan het nemen bent, kun je overschakelen naar video door de afdrukknop ingedrukt te houden.

De camera aan de voorkant ondersteunt daarnaast 4K-video én slow-motion, al kunnen we werkelijk niet bedenken waar we die functie voor nodig zouden hebben. Maar…we eisen nieuwe dingen van Apple, dus krijgen we nieuwe dingen

.

Hoewel er twee modellen de titel Pro mogen dragen, hebben alle drie modellen precies dezelfde processor, namelijk de nieuwe A13 Bionic-processor van Apple. Het betekent wederom een gigantische sprong in snelheid en rekenkracht, maar, zoals we eerder al schreven, kun je je afvragen of dat tegenwoordig nog echt relevant is. Wel is het fijn om te horen dat de batterij van de iPhone 11 het een uur langer uithoudt dan die van de iPhone Xr. De iPhone 11 Pro houdt het vier uur langer uit, de Pro Max maar liefst vijf uur langer dan z'n voorganger.

We vreesden het al: maar ook de iPhone 11 betekent niet de terugkeer van Touch ID, sterker nog, we vragen ons af of die technologie ooit terugkeert. We zullen het moeten doen met FaceID, maar volgens Apple wel een sterk verbeterde variant daarvan.

Prijs en beschikbaarheid

Een hoop vernieuwingen dus, al vinden we wel dat Apple hele hoge verwachtingen heeft gewekt door ‘By Innovation only’ te kiezen voor het event. De nieuwe iPhones zijn fraai, hebben fantastische camera's, maar om het nu innovatief te noemen gaat wellicht wat ver. Je kunt de iPhone 11 bestellen vanaf 699 dollar, 50 dollar minder dan het model van vorig jaar. De iPhone 11 Pro begint met een prijskaartje van 999, en de iPhone 11 Pro Max met een prijskaartje van 1099 dollar. Preorders beginnen op vrijdag, en de toestellen worden geleverd op 20 september.

Nieuwe iPad

Hoewel de 7e generatie van de iPad bedoeld is om de 9,7-inch iPad te vervangen, heeft dit exemplaar een 10.2-inch Retina display met bijna 3,5 miljoen pixels. Onder de motorkap bevindt zich de A10 Fusion chip, wat opmerkelijk is, omdat het niet de snelste processor is die Apple heeft. Desalniettemin zou deze nieuwe iPad twee keer zo snel moeten zijn als z’n voorganger.

Prijs en beschikbaarheid

Het apparaat is voorzien van een Smart Connector zodat je hem kunt gebruiken met een toetsenbordaccessoire. Verreweg het meest interessant aan deze onthulling vonden we het feit dat de iPad gemaakt is van 100% gerecycled aluminium, en dat hij beschikbaar zal zijn met een instapprijs van 329 dollar. De iPad is per direct te bestellen, en zal aan het eind van deze maand worden geleverd.

Apple Watch Series 5

Aangezien Apple vorig jaar een compleet nieuw design lanceerde van de Apple Watch, is er dit jaar vrijwel niets aan het ontwerp veranderd. Aan het materiaal overigens wel, want de Apple Watch Series 5 is te verkrijgen met een keramische behuizing en een behuizing van titanium. Apple vertelde vol trots over het nieuwe display dat 'Always-on' is. Dat vinden we een fijne vernieuwing, maar wat ons betreft niet genoeg om een ouder model in te ruilen voor een nieuwe. Wel indrukwekkend is dat het geen enkele invloed heeft op de batterij.

De belangrijkste vernieuwing is wat ons betreft de komst van een stand-alone App Store voor de Apple Watch, maar aangezien deze onderdeel is van WatchOS 6 en ook ondersteund wordt door oudere Apple Watch-modellen, is dat eveneens geen reden om over te stappen. Hetzelfde geldt voor het ingebouwde kompas, dat Apple met veel bombarie introduceerde, maar dat voor de meeste dragers lang niet zo interessant zal zijn als voor de mensen die hun horloge gebruiken tijdens het wandelen in de bergen.

Weinig nieuws

Er werd veel verteld tijdens de presentatie van de nieuwe Apple Watch, maar Apple blies vooral hoog van de toren over de medische onderzoeken die mogelijk zijn met de Apple Watch en de levens die het apparaat al gered heeft. Voor huidige Apple Watch bezitters is er dus weinig nieuw onder de zon, maar voor wie nog geen smartwatch heeft en wel van plan is om er eentje aan te schaffen, is deze Apple Watch 5 absoluut een interessant model.

Één ding dat we nog niet genoemd hebben, is de mogelijkheid om nooddiensten te bellen, zonder tussenkomst van je smartphone. Geweldig, maar wij hebben er in Nederland niet zo heel veel aan, aangezien het cellular-model nog altijd niet beschikbaar is in Nederland.

Het horloge begint bij 399 dollar voor het GPS-model, en 499 voor het cellular-model. De nieuwe horloges zijn vanaf vandaag te bestellen en worden op 20 september geleverd.

Apple Arcade

Apple Arcade zal lanceren met maar liefst 100 titels. Daarbij moet je niet alleen denken aan gigantische titels, want de eerste titel die Apple uit de hoge hoed toverde, was Frogger. Toegegeven, een fijne nostalgische titel, maar niet bepaald iets waarmee je indruk maakt.

Wanneer Apple Arcade later dit jaar gelanceerd wordt, zal er een nieuw tabblad Arcade worden toegevoegd aan de App Store. Wie een abonnement heeft, kan ongelimiteerd games downloaden uit het Arcade-assortiment.

Hoewel we diverse grote game-producenten voorbij hebben zien komen bij de presentatie, gaat het vooral om nieuwe games en nieuwe concepten. Op Frogger na, hebben we vrijwel geen enkele bekende titel gezien, terwijl dat toch juist wel fijn zou zijn geweest om twijfelaars over de streep te trekken.

Apple Arcade is vanaf september 19 toegankelijk voor een prijskaartje van 5 dollar per maand (prijzen in euro zijn nog niet bekend). De eerste maand mag je gratis uitproberen.