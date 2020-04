Apple kondigt nieuwe iPhone SE 2020 aan

2020-04-15T19:01:27

2020-04-17T15:20:05

De opvolger van de iPhone SE uit 2016 is vandaag aangekondigd door Apple. De budgetvriendelijkere smartphone krijgt de naam iPhone SE 2020 mee en is vanaf eind april te bestellen.

De iPhone SE 2020 behoudt het in grote lijnen vertrouwde uiterlijk van zijn voorganger, met een bescheiden schermgrootte van 4,7 inch zonder scherminkeping en de ronde knop met vingerafdrukscanner onder het scherm. Klein verschil is dat de ronde metalen randen rondom de iPhone meer weg hebben van de iPhone Xr en iPhone 11, maar vooral de iPhone 8. Omdat het LCD-scherm een tikje groter is dan de iPhone SE is de 2020-uitvoering ietsje groter: 13,8 x 6,7 x 0,7 centimeter. Ook is de resolutie ietsje opgevoerd naar een 720p-resolutie (HD).

Ander verschil is dat de iPhone 2020 nu ook een IP67-certificering heeft, wat hem waterbestendig maakt.

Specs-update

Natuurlijk heeft Apple meer vernieuwing aangebracht dan alleen de behuizing. Zo beschikt de iPhone SE 2020 over de bijzonder krachtige Apple A13 Bionic-chipset, die ook in de iPhone 11 en iPhone 11 Pro zit. Qua opslag heb je de keuze uit drie smaken: 64, 128 of 256GB.

Aan de achterzijde zit nog een enkele 12 megapixellens, geen dualcam of driedubbele lens zoals bij de allerduurste iPhone-uitvoeringen. Je hebt echter wel de beschikking over een portretmodus en zoomfunctionaliteit tot 5x, hoewel het inzoomen digitaal gebeurt.

Nieuwe functies iPhone SE 2020

Nieuw is ook dat de iPhone SE 2020 eSim ondersteunt, naast het gewone simkaartslot. Waarmee ook deze iPhone dualsim-ondersteuning biedt. Ook kun je de iPhone SE 2020 draadloos opladen. Bekabeld opladen gebeurt nog altijd via de verouderde Lightning-aansluiting, Apple maakt de overstap naar usb-c voor de iPhone (voorlopig nog) niet. Wel is de audio-aansluiting verdwenen, waardoor muziekluisteraars over moeten op een dongel of draadloze headset.

iPhone SE 2020 kopen

De iPhone SE 2020 verschijnt in drie verschillende kleuren: rood, wit en zwart. Het model met 64GB aan opslag krijgt een prijskaartje van 489 euro. De uitvoeringen met 128 en 256GB kosten respectievelijk 539 en 659 euro.

Op 17 april kan de iPhone SE 2020 vanaf 14:00 worden voorbesteld. Vanaf vrijdag 24 april moet de nieuwe iPhone in de winkels verkrijgbaar zijn.