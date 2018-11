Apple kondigt nieuwe Macbook Air, iPad Pro en iOS 12-update aan

2018-10-30T16:36:19

2018-10-30T17:27:17

Tijdens een evenement in New York heeft Apple een nieuwe generatie Macbook Air en iPad Pro aangekondigd. Ook volgt een update naar iOS 12.1.

iPad Pro

De tablet heeft een ontwerp dat lijkt op de iPhone; smalle schermranden, geen thuisknop en een Face ID-gezichtsscanner boven het display. Ook nieuw is de usb-c-aansluiting, die de Lightning-poort vervangt.

Met deze ontwerpkeuzes stapt Apple af van het traditionele iPad-ontwerp. De nieuwe iPad Pro is dankzij de gekrompen schermranden even groot als zijn voorganger (10,1 inch), maar heeft een groter scherm van 11 inch. Bij het 12,9 inch model heeft Apple er wel voor gekozen om de schermgrootte gelijk te houden en de fysieke afmetingen te verkleinen.

Beide iPad Pro's hebben een lcd-scherm met een resolutie van 2388 bij 1668 pixels. De iPad is gemaakt van metaal en ondersteunt daarom geen draadloos opladen – een functie die Apple vorig jaar introduceerde op de glazen iPhone.

Face ID zonder notch

Door de smallere schermranden is er op de nieuwste iPad Pro geen ruimte meer voor een thuisknop met vingerafdrukscanner. Die is geschrapt: je bedient de tablet met gebaren en beveiligt hem met een 3D-scan van je gezicht. Deze Face ID-techniek zit ook in de scherminkeping (notch) op nieuwere iPhone’s, maar op de iPad zijn de benodigde gezichtsherkenningsensoren in de schermranden geplaatst. De tablet heeft daarom geen notch. Face ID werkt op de iPad Pro in horizontale en verticale modus (de iPhone-sensoren doen het alleen in verticale modus).

Geen Lightning-poort

De bekende Lightning-poort, om de accu op te laden, is eveneens afwezig. In navolging van de MacBook geeft Apple ook zijn iPad Pro een usb-c-aansluiting, die voor meer doeleinden gebruikt kan worden dan opladen en datadoorgifte. Volgens Apple gaat de accu van de iPad Pro 10 uur mee. Opladen gaat snel met de 18W-oplader.

Net als de iPhone 7 en nieuwer heeft de iPad Pro geen 3,5mm-hoofdtelefoonpoort.

iOS 12.1

In de nieuwe iPad Pro zit een A12X-processor, een opgevoerde versie van de A12-chip die de nieuwste iPhone’s aandrijft. De tablet kan opnieuw met de drukgevoelige Apple Pencil-styluspen overweg (er komt ook een nieuwe Pencil-versie) en heeft verbeterde camera’s voor- en achterop (12 megapixel). Ook bluetooth 5.0 is aanwezig. De iPad Pro verschijnt als wifi-only-versie maar ook als 4G-uitvoering met ondersteuning voor eSim.

Uit de doos draait de iPad Pro op iOS 12.1, dat vanavond ook voor andere iOS-apparaten beschikbaar komt.

Prijs en beschikbaarheid

De iPad Pro (wifi-only) met 64GB opslaggeheugen en 11 inch scherm kost 799 dollar. De 12,9 inch versie gaat 999 dollar kosten. Modellen met meer opslaggeheugen (maximaal 1TB) en optioneel 4G-ondersteuning worden duurder. De iPad Pro is vanaf 7 november te koop. Nederlandse prijzen en releasedatum zijn nog niet bekendgemaakt.

Macbook Air

Apple heeft tevens na jaren een vernieuwde Apple MacBook Air aangekondigd. De laptop is net als zijn voorgangers compact en licht, en heeft nu ook een beter beeldscherm en krachtigere hardware. Er komt ook een nieuwe versie van de Mac Mini.

De nieuwe Macbook Air is 15,6 mm dik, weegt 1247 gram en beschikt over een 13,3 inch lcd-scherm. De resolutie wordt door Apple Retina Display genoemd en telt 2880 bij 1800 pixels. Boven het display is een Face Time HD-webcam geplaatst. Rond het scherm zijn glazen, zwarte randen geplaatst. De oude MacBook Air heeft zilveren aluminium schermranden. Het toetsenbord van de nieuwe MacBook Air is identiek aan die van de MacBook (Pro).

De nieuwe laptop ondersteunt Touch ID (vingerafdrukscanner in het toetsenbord) en heeft een 3,5mm-hoofdtelefoonpoort en twee usb-c-aansluitingen met Thunderbolt-ondersteuning. De poorten kunnen een 5K-scherm aansturen. Volgens Apple kunnen de stereo luidsprekers van de MacBook Air 25 procent luider dan in het vorige model, en is de bass ook verbeterd.

Onder de motorkap is een achtste generatie Intel Core i5 dual-core-processor geplaatst met maximaal 16GB werkgeheugen. De ssd is maximaal 1,5TB groot. De accu gaat volgens Apple 13 uur mee bij het kijken van iTunes-video.

Het apparaat verschijnt in meerdere kleuren, waaronder grijs, roze en goud.

Mac Mini krijgt ook een upgrade

De Mac Mini, een vierkante computer zonder scherm, wordt ook vernieuwd. Apple kondigt aan dat het apparaat beschikbaar komt met een achtste generatie Intel Core-processor met 6 of 8 kernen. Het werkgeheugen is maximaal 64GB groot. Je kan een ssd van maximaal 2TB kiezen. De Mac Mini heeft een gigabit-ethernet-poort, 4x Thunderbolt 3 via usb-c, hdmi en twee usb-a-aansluitingen. Een 3,5mm-hoofdtelefoonpoort is eveneens aanwezig. De computer verschijnt onder andere in de space gray-kleur.

De goedkoopste Mac Mini-uitvoering heeft een i3-processor, 8GB werkgeheugen en een 128GB ssd. In de VS gaat deze versie 799 dollar kosten. Een Nederlandse prijs is nog niet bekendgemaakt.