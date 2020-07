Apple lanceert iPhone 12 later dan verwacht

2020-07-31T10:05:00

2020-07-31T10:04:20

De nieuwe iPhones van dit jaar lanceren niet in september, maar 'een paar weken later' dan we inmiddels gewend zijn. Dat bevestigt Apple tegenover investeerders. Het uitstel van de iPhone 12-serie is vermoedelijk te wijten aan de coronacrisis.

Voor de productie van iPhones is Apple voor een aanzienlijk deel afhankelijk van Chinese fabrieken. Ongeveer de helft van alle toestellen wordt daar in elkaar gezet. In februari gingen de deuren dicht omdat de verspreiding van het coronavirus er in dat land zijn hoogtepunt bereikte. Eind maart/begin april werden medewerkers weer toegelaten, zij het in beperkte capaciteit.

Op dat moment sloeg het virus ook elders ter wereld toe. Apple was een van de eerste bedrijven die zijn fysieke winkels sloot, zodat werknemers daar niet aan het virus blootgesteld konden worden. Uit recente kwartaalcijfers blijkt dat er wel degelijk meer iPhones en iPads zijn verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar, mogelijk vanwege de run op nieuwe gadgets voor thuiswerkers.

iPhone 12 klaar voor 5G

Mogelijk wordt de iPhone 12-serie alsnog in september onthuld. Vervolgens zijn de telefoons eind oktober of begin november te koop. Al maandenlang gaan er geruchten over de nieuwe toestellen. Zo zouden het de eerste iPhones met 5G-ondersteuning zijn. Bij onze collega's van Computer!Totaal lees je een overzicht van alle iPhone 12-geruchten.