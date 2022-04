Apple lijkt gedateerde apps uit App Store te halen

2022-04-25T09:15:14

2022-04-25T09:20:47

Apps die al enige tijd geen update ontvangen hebben, lijken de laatste tijd uit de App Store te verdwijnen, zo merken ontwikkelaars op.

Ontwikkelaars van apps die al geruime tijd niet geüpdatet zijn, krijgen een mail met daarin de boodschap dat ze dertig dagen de tijd krijgen om hun apps te updaten. Zo niet, dan haalt Apple die dus uit de digitale downloadwinkel.

Mocht je een app op je iPhone of iPad hebben staan die niet meer in de App Store staat, dan is dat geen probleem. Dan kun je die app gewoon blijven gebruiken zoals voorheen. Echter, de software is dan niet meer beschikbaar voor nieuwe gebruikers.

Apple gaat strijd aan met oude apps

Het lijkt er dus op dat Apple oudere apps uit de App Store wil halen. Het is echter niet duidelijk waarom het bedrijf dit doet. We kunnen ons wel een voorstelling maken: oudere apps voldoen soms niet meer aan nieuwe beveiligingstandaarden. Dat vormt een risico en dat risico wil Apple niet lopen binnen zijn digitale winkel.

Ontwikkelaars zijn hier ontsteld over en begrijpen niet precies waar Apple mee bezig is. Daarom laten ze van zich horen op Twitter. Uit hun ervaringen blijkt dat sommige apps twee jaar oud waren, terwijl ze laten zien dat bijvoorbeeld een specifieke app, genaamd Pocket God, sinds 2015 niet geüpdatet is.

Apple kondigde in 2016 al aan gedateerde apps uit de App Store te willen verwijderen. Destijds kwam al naar buiten dat ontwikkelaars dertig dagen de tijd kregen om alsnog een update uit te brengen.

Op de App Store Improvements-pagina is overigens te lezen dat Apple altijd een proces hanteert waarin het apps evalueert en verwijdert “wanneer ze niet meer werken zoals beloofd, zich niet meer aan de richtlijnen houden of gedateerd zijn”.