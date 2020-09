Apple One-abonnement: Bespaar op gecombineerde Apple-diensten

2020-09-16T10:34:00

2020-09-16T10:34:54

Apple combineert zijn verscheidene diensten in één gezamenlijk abonnement, onder de naam Apple One. Voor een vast bedrag per maand krijg je onder meer toegang tot de streamingdiensten van het bedrijf en extra opslag in de iCloud. Losse abonnementen blijven ook gewoon bestaan.

Bij een Apple One-abonnement zit het volgende inbegrepen.

Apple Music, de muziekstreamingdienst die 70 miljoen nummers bevat en Spotify's voornaamste concurrent is. Muziek ermee downloaden voor offline luisteren is een optie.

Apple Arcade, waarmee je iOS-games speelt zonder reclames en in-app-aankopen. Hieronder vallen ook enkele games die alleen te spelen zijn als Arcade-abonnee.

Apple TV+ voor het streamen van films en series, waarvan sommige alleen op dit platform te zien zijn. Waaronder de oorlogsfilm Greyhound met Tom Hanks.

Extra cloudopslag bij iCloud. Standaard is dit 5 GB, dit wordt 50 GB.

Het Apple One-abonnement kost 14,95 per jaar. Zou je alle diensten los afnemen, dan betaal je maandelijks ongeveer 21 euro. Ook is er een gezinsoptie. Voor 19,95 euro per maand deel je dan het abonnement met maximaal vijf anderen. De iCloud-opslag wordt verder opgehoogd naar 200 GB.

Geen Premier in Nederland

In de Verenigde Staten is er nog een duurder abonnement, Apple One Premier. Alleen hier vallen diensten onder die hier nog niet beschikbaar zijn: Apple News+ en Fitness+. Dat is dan ook de reden waarom een Premier-abonnement hier nog niet af te sluiten is.

Apple brengt dit jaar ook nieuwe hardware uit. Het bedrijf kondigde gisteren nieuwe iPads en Apple Watches aan. Lees meer over de iPads van 2020 en de Apple Watch Series 6 bij onze collega's van Computer!Totaal.