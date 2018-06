Apple presenteert iOS 12, watchOS 5 en macOS Mojave

2018-06-04T21:49:34

2018-06-04T21:58:14

Apple heeft tijdens het jaarlijkse evenement voor ontwikkelaars de nieuwste versies van hun besturingssystemen aangekondigd. Vanaf de herfst worden onder andere iOS 12, watchOS 5 en macOS Mojave beschikbaar als gratis update.

Zoals ieder jaar presenteerde Apple een nieuwe versie van zijn mobiele besturingssysteem voor iPhone en iPad. Goed nieuws voor iedereen die op dit moment een iOS-apparaat bezit die op iOS 11 kan draaien: ook iOS 12 wordt voor deze hele reeks producten beschikbaar. Zo kunnen eigenaars van een iPhone 5S – welke uitkwam in 2013 – toch gebruikmaken van enkele nieuwe functies. Daarnaast zullen oudere modellen volgens Apple merkbaar sneller werken op het moment dat het nieuwe besturingssysteem is geïnstalleerd.

Group FaceTime

Een langverwachte functie komt eraan: FaceTime met meer dan twee personen. Met Group FaceTime wordt het mogelijk om te videobellen met maar liefst 32 personen tegelijk. Ook de app Foto’s krijgt een aantal slimme toevoegingen, waarbij foto’s worden gegroepeerd op basis van locatie en de datum wanneer ze zijn genomen. Zo maakt Foto’s automatische leuke compilaties op basis van deze gegevens.

Ook Siri wordt in iOS 12 een stuk slimmer, al is het niet duidelijk of dit ook geldt voor de Nederlandstalige variant. Tijdens de presentatie kon Siri suggesties geven op basis van de datum en de locatie van de iPhone. Zo gaf Siri de suggestie om iemand die jarig was te bellen om hem of haar te feliciteren, en kwam de suggestie in beeld om de telefoon op Niet storen te zetten op het moment dat je een bioscoop binnenloopt.

Een andere grote update voor iOS 12 is de mogelijkheid om notificaties te groeperen. Zo wordt het mogelijk om alle notificaties van WhatsApp of Twitter in één beweging te verwijderen uit het notificatiescherm.

CarPlay

Binnenkort krijgt ook CarPlay een update, waarna apps van derde partijen worden ondersteunt. Zo wordt het mogelijk om in Apple CarPlay te navigeren met behulp van Google Maps of Waze.





Apple Watch

Vanaf het begin lag de focus van de Apple Watch duidelijk op sport en gezondheid. Met de komst van watchOS 5 doet Apple daar nog een schepje bovenop. Zo is het mogelijk om vrienden uit te nodigen voor een wedstrijd. Door bewegingsdoelen in te stellen, kun je over een periode van 7 dagen kijken wie er bijvoorbeeld meer calorieën heeft verbrand.

Een meer praktische functie is Walkie Talkie, een functie waarmee de Apple Watch precies doet wat je zou verwachten. Op het moment dat beide partijen toestemming hebben gegeven om de functie in te schakelen, wordt het mogelijk om een directe lijn op te zetten met de andere persoon. Na korte pieptoon en trilsignaal wordt het gesproken bericht van de ander afgespeeld, waarna je kunt reageren.

macOS Mojave

Deze keer heeft Apple het nieuwe besturingssysteem voor de Mac vernoemd naar een woestijn. macOS Mojave brengt enkele praktische updates met zich mee, zoals een donkere modus en een nieuwe Gallery-weergave in de Finder. Ook komt de app Woning eindelijk naar macOS, waardoor eigenaars van slimme lampen of sloten deze apparaten ook vanaf hun Mac kunnen bedienen.

Daarnaast krijgt de App Store een paar verfrissende updates. Zo worden de applicaties ingedeeld in verschillende categorieën, en wordt Office 365 vanaf de herfst direct beschikbaar in de App Store. Alle nieuwe versie van de besturingssystemen zijn vanaf de herfst beschikbaar als gratis update voor iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook en iMac.