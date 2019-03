Apple presenteert Netflix-alternatief

2019-03-25T19:40:12

2019-03-25T19:49:18

Het zat er al jaren aan te komen, maar vanavond heeft Apple het dan eindelijk aangekondigd tijdens het event in het Steve Jobs Theater op de Apple Campus: het bedrijf gaat de strijd aan met Netflix, met z’n eigen videodienst, genaamd Apple TV+.

Voordat Apple de dienst aankondigde, lanceerde het eerst tussen neus en lippen door nog even een andere dienst, genaamd Apple TV Channels. Het idee achter deze dienst, is dat gebruikers content van verschillende grote Amerikaanse zenders kunnen consumeren, zoals HBO, Showtime, CBS All Access enzovoort. In principe is Apple TV Channels een combinatie tussen traditionele tv-zenders en Netflix, waarbij Apple gebruikers in staat stelt om je eigen televisiepakket samen te stellen, zonder de app ooit te hoeven verlaten. Sterk daarbij is dat de Apple TV-app ook beschikbaar zal zijn via enkele Smart TV’s, zodat je daar niet eens Apple TV-hardware voor hoeft aan te schaffen, of AirPLay hoeft te gebruiken.

Apple TV+

Een goede zet, maar waar we natuurlijk stiekem veel meer geïnteresseerd in waren was de lancering van Apple’s eigen Netflix-concurrent, genaamd Apple TV+. Al moeten we er direct bij zeggen dat deze omschrijving de dienst geen dienst bewijst, omdat het bedrijf veel meer wil zijn dan alleen een streaming videodienst. Met Apple TV+ wil het bedrijf de artistieke kant van televisiemaken weer de regie in handen geven. Kortom, de nadruk moet minder liggen op cijfers, en kaskrakers, en meer op originele artistieke content.

Grote namen

Uiteraard zijn daar wel grote namen voor nodig, en dat Apple die zich kan veroorloven, toonde het bedrijf door artiesten als Steven Spielberg, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell en vele anderen op te laten draven. Apple TV+ zal ook gebruikt worden om filmmakers de kans te geven pilots te laten zien, zonder dat deze eerst door een circus van Hollywoodbazen moet ter goedkeuring. In dat opzicht belooft het een waar creatief feest te worden, al moeten we natuurlijk wel eerst nog maar even zien hoe dat in werkelijkheid uitpakt.

Met z'n waslijst aan filmsterren, regisseurs en producers maakt Apple in ieder geval duidelijk dat Apple TV+ in ieder geval geen tekort aan content zal hebben. Wat de dienst precies zal gaan kosten is niet bekend, ook niet of we er in Nederland van kunnen profiteren (we vermoeden overigens van wel). In de herfst van dit jaar zal de dienst gelanceerd worden.