Apple roept MacBook Pro's met brandgevaarlijke accu terug

2019-06-21T09:40:00

2019-06-21T09:38:12

Ben je in het bezit van een MacBook Pro met een 15-inch-scherm? Dan bestaat er een kans dat de accu daarvan brandgevaarlijk is. Apple roept bezitters van deze laptops dan ook op om ze terug te sturen voor een kosteloze reparatie.

Het betreft specifiek bepaalde modellen die tussen september 2015 en februari 2017 zijn verkocht. Om na te gaan of ook jouw MacBook Pro risico loopt, vul je op deze site het serienummer in. Dit getal vind je in macOS terug onder Over deze Mac, in het Apple-menu links boven. Stuur het apparaat in dat geval zeker terug, want volgens Apple bestaat er een kans dat de accu's oververhit kunnen raken.

Smeulen

Enkele weken geleden werd er op Twitter een filmpje geplaatst van een nog nasmeulende MacBrook Pro, die tijdens het laden ontplofte. "Maar goed dat ik niet in een vliegtuig zat", zei de gebruiker daarbij. Er raakte niemand gewond. Het is niet duidelijk of dit voorval voor Apple aanzet was om nu een terugroepactie te starten, maar door de timing lijkt het er wel op.