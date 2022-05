Apple trekt de stekker uit de iPod Touch

2022-05-11T09:15:01

2022-05-11T09:20:07

Na twintig jaar trouwe dienst trekt Apple officieel de stekker uit de productie van de iPod Touch. Het apparaat is te koop zolang de voorraad strekt.

Apple kondigt aan dat het de productie van de iPod Touch officieel stillegt. De laatste versie van de populaire muziekspeler is van de zevende generatie.

Je kunt de iPod Touch momenteel nog kopen “zolang de voorraad strekt”, aldus het bedrijf uit Cupertino. Hoewel de Touch nu onder de grond belandt, wil Apple benadrukken dat het idee van het apparaat voortleeft in andere producten die muziek afspelen. Denk dan aan de iPhone, iPad en de HomePod Mini.

De iPod werd 20 jaar

Twintig jaar geleden introduceerde Apple de iPod Touch als muziekspeler. Tot aan 2017 was dit ook echt het enige dat je met het product kon doen. Later kreeg het apparaat ook toegang tot allerlei apps via de App Store, waardoor je een soort iPhone-ervaring kreeg zonder te kunnen bellen.

Dat de iPod Touch nu het onderspit delft, is niet vreemd. De laatste versie van de muziekspeler werd in 2019 geïntroduceerd, via een simpel persbericht. Destijds had de Touch al een verouderde processor, namelijk de A10 uit de iPhone 7. In datzelfde jaar verscheen de iPhone 11 met een A13 Bionic-chip.