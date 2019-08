Apple Watch-houder vermomd als iPod

2019-08-27T10:00:00

2019-08-27T07:33:26

Het lijkt op een klassieke iPod, maar schijn bedriegt. Wie goed kijkt, ziet dat de W6 Stand van Elago een houder voor Apple Watches is.

De standaard doet dienst als lader voor Apple-horloges, het scherm daarvan past precies in de uitsnede boven het bekende 'klikwiel' het bedieningspaneel van iPods.

Wekker

Ieder Apple Watch-model past er in en via de nachstandmodus tover je het kleinood om in een retro-wekker. Bestellen kan alleen in de Amerikaanse webshop van Elago. De adviesprijs is 14,99 dollar.